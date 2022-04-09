«زيلينسكي»: رئيس دولة أوروبية طلب دليلا على أحداث بوتشا لم تكن من تنظيم كييف

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، إن أحد السياسيين الأوروبيين البارزين وتحديدا رئيس حكومة إحدى الدول الأوروبية، طلب منه تقديم دليل على أن الأحداث في بوتشا لم تكن من تنظيم كييف.

وتابع «زيلينسكي»: «لقد قال السياسي الأوروبي أظهروا لنا دليلا على أن هذا ليس عرضا مرحليا».

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.

وتابعت: «تم تدمير طائرة اوكرانية من طراز ميغ 29 وحوامة من طراز مي 8 ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرغورود العسكري في محافظة بولتافا».

وأضافت: «تم تدمير 85 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد».