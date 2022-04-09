«ذا ناشونال» تبرز عودة موائد الرحمن في مصر بعد توقف عامين بسبب كورونا

عقب عامين من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، عادت مرة أخرى موائد الإفطار الخيرية "موائد الرحمن"، إلى المحروسة.

وقالت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن موائد الرحمن عادت بعد تخفيف العديد من إجراءات الصحة والسلامة في مصر هذا الشهر، مضيفة أن موائد الرحمن تعد أحد الجوانب الجوهرية لشهر رمضان المبارك في القاهرة على الرغم من كثافة سكانها.

وذكرت في تقريرها أنه قبل بداية الوباء عام 2020، تم استضافة موائد الرحمن في خيام كبيرة أُقيمت في أماكن عامة بارزة حتى تتمكن من جذب عدد كبير من الناس.

وقالت إنه داخل تلك الخيام كانت هناك طاولات يجلس عليها العشرات من المحتاجين لتناول الإفطار، فيما عادت الموائد هذا العام لتقام في الأزقة والشوارع الجانبية.

وقال محمد حامد، خادم في مأدبة بحي الزمالك بالقاهرة، في تصريحات للصحيفة إن أحد الأجزاء المفضلة لديه في العمل، والذي كان يقوم به كل رمضان على مدار السنوات التسع الماضية، هو مشاهدة أولئك الذين كانوا يشبعون جوعهم.

وأضاف حامد أن ذلك كان يجعله فخورًا لأنه قدم هذه الخدمة لشخص ما خلال الشهر الفضيل لأنه فاته رؤية السعادة والرضا على وجوه أولئك الذين يصومون شهر رمضان خلال فترة التوقف.

وتابع حامد: "على المستوى الشخصي، كنت متحمسًا حقًا هذا العام لوضع الطاولات والكراسي واستضافة الأشخاص فعليًا لتناول إفطار جماعي، وهو شيء فاتني خلال العامين الأخيرين بسبب كورونا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في عامي 2020 و 2021، لم يتوقف العمل الخيري لإطعام الفقراء، وبدلاً من ذلك، تم تعديلها وتوزيع الوجبات الجاهزة للمحتاجين في القاهرة مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وهذا العام، خففت الحكومة الإجراءات الاحترازية، لكنها فرضت أيضًا لوائح جديدة على الوجبات التي يعتمد عليها الآلاف لإطعام أنفسهم خلال الشهر الكريم.

وفي أواخر الشهر الماضي، قررت لجنة إدارة كوفيد 19، إبعاد موائد الرحمن عن الشوارع الرئيسية للحفاظ على تدفق حركة المرور.

وصدرت تعليمات لمنظمي وجبات الإفطار الخيرية لتقليل الازدحام قدر الإمكان والتأكد من تنفيذ الأشخاص للإجراءات الوقائية.

وقالت الحكومة إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط هم المسموح لهم بتناول الطعام في مآدب الإفطار العامة، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كان المنظمون يلتزمون بهذا المرسوم.

على الرغم من استئناف موائد الرحمن، يواصل الكثير توفير الوجبات الجاهزة وتوزيعها لأنها أكثر فعالية من حيث التكلفة ولا يتطلب تصريحًا حكوميًا.

من جانبها، قالت هالة الوكيل، في تصريحات للصحيفة: "أنا، مثل كثيرين آخرين، فاتني حقًا رؤية الخيام الكبيرة مضاءة والناس يتزاحمون عليها لتناول الإفطار، خلال العامين الماضيين مع الوباء، على الرغم من استمرار عملنا الخيري، إلا أنه كان عمليًا بدرجة أكبر وأقل شخصية".

وتابعت الوكيل: "لقد دفعنا الوباء إلى تحديث أساليبنا وبغض النظر عن الأشياء الصغيرة التي نفتقدها حول الخيمة القديمة، فإن الطريقة الجديدة عملت بسلاسة أكبر، ولهذا السبب اختار الكثير من الناس الاستمرار في ذلك هذا العام".

هالة الوكيل، من السيدات التي تشارك في إدارة مجموعة واتساب من ربات البيوت، اللائي ينظمن حملات خيرية واسعة النطاق في جميع أنحاء مصر.

وقالت الوكيل إن العديد من أعضاء المجموعة قاموا بتكييف عملهم الخيري، مما يجعله أكثر تركيزًا وأقل إهدارًا وأكثر كفاءة.

وتابعت الوكيل: "قبل 10 سنوات كان الأمر أبسط بكثير كنا نجهز طاولات ونزودهم بالطعام عند الإفطار ولكن في كثير من الأحيان، كان الكثير من الطعام يتبقى لأن بعض الصائمين يأكلون فقط ما أحبوا ويتركون الباقي، لذلك بدأنا في التفكير في طرق أكثر فاعلية لإفادة الصائمين الأكثر احتياجًا وعائلاتهم".

وقامت المجموعة التي تضم الوكيل، مثل العديد من الجمعيات الخيرية في مصر، بإجراء عملية فحص قبل بضع سنوات للتأكد من أن أولئك الذين يتلقون الوجبات الخيرية هم من هم في أمس الحاجة إليها.

وأشارت الوكيل، إلى أن الحاجة يتم تحديدها من خلال قائمة من الأسئلة، مثل المكان الذي يعيش فيه المستفيد، وما إذا كان منزله مملوكًا أم مستأجرًا، وكم عدد الأطفال الذين لديهم.

وأكدت الوكيل أن هذه كلها عوامل يمكن أن تكون معبرة للغاية فيما يتعلق بحاجة الشخص إلى المساعدة، قائلة "ونحن نبذل جهودًا متضافرة للبقاء منصفة في هذه العملية".

وتابع محمد حامد: "لقد افتقدت حقًا المواعيد التقليدية ولكني أعتقد أن توزيع الوجبات أكثر منطقية، لأنها تمنح المستفيدين مزيدًا من الحرية، على سبيل المثال، يمكنهم نصف وجبتهم لتناول الإفطار وتوفير الباقي لوقت لاحق، أو يمكنهم مشاركتها مع شخص يهتمون لأمره.

وأكد حامد، أن عدم الاضطرار إلى استئجار عشرات الكراسي أو دفع ثمن الزينة يؤدي إلى خفض الكثير من التكاليف القديمة، والتي بدورها توفر المزيد من الأموال لتوزيع المزيد من الوجبات على الفقراء.