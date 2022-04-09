فرنسا تسجل 149 ألفا و7 إصابات جديدة و139 وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 149 ألفا وسبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، و139 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 26 مليونا و887 ألفا و490، والوفيات إلى 144 ألفا و193.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و184 ألفا و328 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.