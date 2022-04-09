سؤال المصابين في حادث انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي في حادثين منفصلين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سؤال المصابين في حادثين منفصلين في واقعة انقلاب سيارتين "ملاكي وميكروباص" بمنطقتي سموحة والطريق الدائري شرقي المدينة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.

علي الفور انتقل وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، سوداء اللون، مما أسفر عن إصابة قائدها المدعو كريم خالد أحمد، 22 سنة، تم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتقلي العلاج اللازم.

ومن جانب آخر، تلقى مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغا من الأهالي يفيد بانقلاب ميكروباص أمام المدرسة المصرية الأمريكية بجوار كوبري أبيس بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 6 اشخاص بجروح وكدمات وكسور وهم كل من "مروة علي إبراهيم" 40 سنة، جرح بالوجه والعين اليسرى وكسور بعموم الجسم، وشقيقتها "سحر علي إبراهيم" 45 سنة، كسر بالفخذ والقدم اليسرى والكتف الأيسر، و"عادل محمود عبده" 43 سنة، بكسر في الساعد الأيمن وجرح بالرأس وسحجات.

كما أصيب كل من "أحمد شوقي محمد" 35 سنة، كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس وسحجات، و"علاء مصطفى شحاته" 27 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع واليد الأيسر، و"محمد محمد أحمد عبدالهادي" 42 سنة، جرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضرين واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع سيدة وأصابة 8 اشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة خورشيد، باتجاه محرم بك، على طريق المحمودية، والتسبب فى تعطل الحركة المرورية على طريق المحمودية، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة، كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد الكشف عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، بالطريق المشار إليه ووقوع حالة وفاة ومصابين.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود حالة وفاة ومصابين، وتم نقل المتوفاة وتدعى عفاف فتحي حسين راغب، 40 سنة، لمشرحة كوم الدكة والمصابين إلى مستشفى الأميري الجامعي لإجراء العلاج اللازم.

كشفت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما ادي الي اصطدامها بالرصيف، وانقلاب السيارة، فيما توقفت الحركة المرورية على طريق المحمودية وشهد زحاما كبيراً.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مجدي محمد، 47 سنة، مقيم بمنطقة أبيس، مصابا بكسر بالذراع الأيسر وكدمه بالعين اليسرى وكسر بالكتف الأيمن، وحمدي محمد عبد المطلب، 50 سنة، من مركز كفر الدوار مصابا بكسور متفرقة، وحسن محمد مبروك، 55 سنة، من منطقة خورشيد، مصاب كسر بالكتف الأيسر وعوارض ارتجاج.

وإصابه كل من ومنصور إسماعيل بسيس، 47 سنة، من مركز كفر الدوار مصاب كدمات وسحجات وعوارض ارتجاج، ومحمود الصافي محمد، 27 سنة، من منطقة خورشيد، مصاب اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالضلوع وكدمات متفرقة، ونورهان عطيه محمود، 20 سنة، من منطقة العوايد، مصابة كسر بالذراع الأيمن وجرح بالجبهة، وحسن شرف قطب، 37 سنة، من منطقة السناهرة، مصاب كسر بالكتف الأيمن وكدمه بالجبهة وعزت عبد الرحمن عبد الواحد، 33 سنة، من كفر الدوار مصاب كسر بالضلوع والذراع الأيسر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.