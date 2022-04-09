«إنفوجراف».. طريقة حساب الضريبة على المرتب

أقر مجلس النواب، مؤخرًا، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة وتعديل بعض الشرائح، وأيضًا رفع حد الإعفاء الشخصي، والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين بدءا من يوليو المقبل.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في تقريره التالي بعض النماذج لحساب ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين سواء كانت حكومة أو قطاع خاص:

إذا كان المرتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة:

إذا كنت موظفًا وتحصل على راتب 3 آلاف جنيه قبل خصم الضريبة، فبالتالي يصل دخلك السنوي إلى 36 ألف جنيه، وتعتبر ضمن الشريحة الثانية من شرائح الدخل بالقانون (بعد إضافة حد الإعفاء الشخصي).

وعند حساب الضريبة على دخلك في هذه الحالة يتم خصم أولًا حد الإعفاء الشخصي 9 آلاف جنيه من إجمالي الدخل السنوي ليصبح المبلغ المتبقي 27 ألف جنيه.

ويتم بعد ذلك خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة 15 ألف جنيه ليتبقى من المبلغ 12 ألف جنيه وهو الجزء الذي سيتم حساب الضريبة عليه.

وبتطبيق سعر الضريبة المطبق على الشريحة الثانية، والتي يقع بها هذا المبلغ، سيتم خصم 2.5% من المبلغ المتبقي 12 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة على دخلك السنوي إلى 300 جنيه.

ولحساب قيمة الضريبة على راتبك الشهري يتم تقسيم مبلغ الـ 300 جنيه على 12 شهرًا، ليصبح المخصوم منك للضرائب شهريًا 25 جنيهًا بدلًا من 175 جنيهًا قبل تطبيق النظام الجديد (دون تطبيق أي خصم ضريبي).

جدير بالذكر، أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه (الشريحة الأولى المعفاة)، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب.

كما تم استحداث شريحة جديدة بالضريبة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخول من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.