تعرف على فوائد تناول الزبادى على السحور (انفوجراف)

(انفوجراف) فوائد تناول الزبادي علي السحور

يقدم لكم موقع " الدستور " في ضوء خدماته المتنوعة فوائد تناول السحور خلال شهر رمضان المبارك والتي تتضمن:

1-تعزيز الجهاز الهضمي

2- تقليل الشعور بالعطش

3- الحفاظ علي ترطيب الجسم

4- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

5- الحمية من الحموضة

6- الشعور بالشبع لفترات طويلة

يعد الزبادي مصدرًا هامًا للفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وعدد من الفيتامينات مثل: فيتامينات أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، وهو مصدر ممتاز للبروتين، ويحوي نسبة من الكربوهيدرات والدهون.

على الرغم من فوائد الزبادي على الريق، إلا أنه ليس كل أنواع الزبادي صحية.

بشكل عام من المهم أن يتم اختيار الزبادي الذي لا يحتوي على سكر مضاف أو نكهات أو أي إضافات غير ضرورية، وفي المقابل يفضل تجنب الزبادي غير الصحي، وهو:

الزبادي الذي يحتوي على كميات عالية من السكر المضاف ومكونات أخرى قد لا تكون مفيدة، لذلك يجب اختيار الزبادي قليل الدسم وذاك الذي لا يحتوي على الكثير من السكر.

يفضل أن يقوم الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز بتجنب تناول الزبادي، أو البدء بذلك بالتدريج ليرى كيف يتفاعل جسمه معه، هذا ينطبق فقط على عدم تحمل اللاكتوز وليس لمن يعانون من حساسية الحليب.

و فيما يلي طريقة عمل الزبادى فى المنزل للسحور

اذا كان اللبن باردًا نضعه ليغلي فنحضر اللبن في اناء نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي ثم نتركه ليبرد قليلًا بحيث يكون دافئ في درجة حرارة الغرفة.

نحضر الزبادي ونقوم بتقليبها بملعقة ثم نضيف لها القليل من اللبن ونقلب مرة اخرى حتى تصبح سائلة قليلًا.

ثم نضيف الزبادي إلى الحليب ونقلب جيدًا ونصب اللبن في أكواب زجاجية حرارية أو طواجن فخار صغيرة.

نضع أكواب اللبن في صينية بها ماء دافئ (حمام ماء لأكواب اللبن) ونغطي الأكواب بورق الفويل.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها دقيقتين فقط ثم نغلق نار الفرن ونترك الصينية داخل الفرن لمدة 12 ساعة فقط.

نخرجه في الفرن ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.