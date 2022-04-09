السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«إنفوجراف».. نصائح للوقاية من الجفاف أثناء الصيام

الجفاف أثناء الصيام
الجفاف أثناء الصيام

يأتي شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات شديدة في الطقس من الممكن أن تعرض الصائمين لخطر الجفاف.

وفيما يلي يقدم لكم موقع " الدستور"  نصائح لحمايتك من الجفاف أثناء الصيام:

1- أشرب من 8-12 كوبًا من الماء يوميًا، و يفضل الماء قليل الصوديوم قدر الإمكان. 

2- تجنب التعرض إلي الشمس.

3- تجنب السمنة و زيت التحمير في الأكل.

4- تجنب اللحوم وامتنع عن لحم الضأن يوميًا. 

5-تناول الخضروات و الفواكه والشوربة.

6- تناول القليل من الملح  في الطعام لتجنب الجفاف.

7-تناول الخضروات الطازجة غير المطبوخة. 

8- تناول الطعام المسلوق أو المشوي.

يحدث الجفاف عندما تستخدم أو تفقد سوائل أكثر من التي تتناولها ولا يوجد ماء كافٍ أو سوائل أخرى كافية في جسدك لأداء وظائفه الطبيعية، إذا لم تعوض السوائل المفقودة، فستُصاب بالجفاف.

أي شخص مُعرض للإصابة بالجفاف، ولكن لا تكون الحالة خطيرة إلا لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

يعتبر الإسهال والقيء الحادان أكثر أسباب حدوث الجفاف شيوعًا بين الأطفال الصغار، من الطبيعي أن يمتلك البالغين الأكبر سنًا كمية أقل من الماء في أجسامهم، وقد يعانون من حالات مرضية أو يتناولون أدوية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.

وهذا يعني أن حتى الأمراض البسيطة، مثل العدوى التي تصيب الرئتين أو المثانة، يُمكن أن تؤدي إلى الجفاف لدى كبار السن.

كما يُمكن أن يحدث الجفاف لأي فئة عمرية، إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من الماء في أثناء الطقس الحار؛ خاصة إذا كان الشخص يمارس تمارين رياضية قوية.

قد تتمكن من معالجة الجفاف البسيط أو المعتدل من خلال شرب المزيد من السوائل، أما الجفاف الشديد فيحتاج إلى علاج طبي فوري.

أمن قدم رمضان درجات الحرارة البالغين تعوض موقع الدستور تمارين رياضية

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وائل لطفي

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