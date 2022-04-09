بالغناء وتوزيع الحلويات.. انطلاق «زفة السحور» في قرية «أبو سمبل» بأسوان (فيديو)

على كلمات أغنية «مدد يا رسول الله» والدق على الدفوف والطبول، انطلقت «زفة السحور» لأهالي قرية «أبو سمبل» التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، في الساعات الأولى صباح اليوم، وهي التي تؤدي دور «المسحراتي».

وشملت «زفة السحور» لأهالي النوبة تجمع المئات من الأطفال والشباب وبدء جولتهم داخل القرية، مع غناء الأغنيات الدينية أبرزها «مدد يا رسول الله» وحمل اللافتات، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة احتفالاً بشهر رمضان المعظم.

وحرصت العديد من سيدات القرية على إعداد وتوزيع الحلويات التي تتضمن الكنافة والبسبوسة والأرز باللبن وغيرها على الأهالي والشباب المشاركين في «زفة السحور» أثناء تجولها في القرية.

زفة السحور