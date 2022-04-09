السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يوقع على تشريع إنهاء استيراد النفط الروسى

جو بايدن
جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي، وقانون تعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروس.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وقع على مشاريع قوانين وافق عليها الكونجرس في وقت سابق لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس، وكذلك لحظر واردات الطاقة الروسية في ضوء الوضع في أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الأمريكية، فإن قانون إنهاء واردات النفط الروسي يحظر بشكل قانوني توريد ناقلات الطاقة من الاتحاد الروسي، وكذلك تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروس بهدف زيادة تشديد القيود في المجال التجاري.

وسيكون هذا الإجراء ساري المفعول حتى أوائل عام 2024.

وصوت مجلسا الكونجرس الأمريكي يوم الخميس لصالح هذه المبادرات، أولها يكرر بشكل أساسي مرسوم بايدن الذي حظر في أوائل مارس استيراد موارد الطاقة من الاتحاد الروسي والاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي.

وتعليق العلاقات التجارية الطبيعية يسمح للإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية أعلى من تلك المفروضة على أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين.

روسي على التجارى العلاقات التجارية النفط النفط الروسي

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وائل لطفي

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