السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: لم نسجل أى حالة وفاة لليوم السادس عشر على التوالى

الجزائر
الجزائر

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم السادس عشر على التوالي، وتسجيل ٧ إصابات جديدة .


وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧١٤ حالة، من بينها ٧ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣١٨ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة، فيما يتواجد حاليا ٣ مرضى في العناية المركزة، مشيرة إلى أن ٤٣ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل بها أي حالة إصابة.


وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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