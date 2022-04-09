سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 9-4-2022

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المصري اليوم السبت 9-4-2022، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 9-4-2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهرت أحدث المؤشرات مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 20.19 جنيه للشراء، و20.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وجاء سعر شراء وبيع اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.86 للشراء، و20.06 للبيع، بحسب أخر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقر سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وبلغ سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و20.06 للبيع.

تعرف على سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 9-4-2022

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.