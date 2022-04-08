«العائدون» الحلقة 7| المخابرات العامة تغير استراتيجيتها في التعامل مع داعش بملف العائدين

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل العائدون الذي يعرض على قناة dmc، حيث قررت المخابرات العامة تغيير الاستراتيجية في التعامل مع داعش بملف العائدين لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر وبعض البلاد العربية الأخرى، حيث أن الأمن القومي يبدأ من أي مكان ممكن أن يشكل تهديد.

وتتابع المخابرات في أحداث المسلسل تحركات عناصر داعش بمصر وبلاد أخرى، من خلال زرع عناصر لها داخل صفوف الدواعش.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.