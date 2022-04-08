«الاختيار 3».. غضب الشعب واستقالات بين جماعة الإخوان اعتراضًا على «أحداث الاتحادية»

تناولت الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار الذي يعرض على قناة أون أحداث قصر الاتحادية والإرهاب الذي شنته جماعة الإخوان على الشعب والبلاد منذ توليها الحكم، لإثارة الفتن والفوضى في البلاد وفي مؤسسات الدولة.

وبعدما اعترض الشعب على الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلن عنه الإخوان أمام قصر الاتحادية، دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وسحل المعارضين أمام بوابة القصر، واستمرت الأحداث نحو ثلاثة أيام منذ الأربعاء الخامس من ديسمبر، وحتى الجمعة السابع من ديسمبر.

الأمر الذي زاد من غضب الشعب بعد تعرض عدد من المواطنين للضرب والسحل من قبل العناصر المؤيدة لنظام الإخوان.

لم يعترض على أحداث الاتحادية المواطنين المصريين فقط وإنما أدت تلك الأحداث إلى فتنة وانقسام داخل جماعة الإخوان، إذ تقدم عدد من أعضاء جماعة الإخوان وأعضاء حزب الحرية والعدالة بالاستقالة وذلك اعتراضًا على ما حدث من قبل العناصر الإخوانية أمام قصر الاتحادية في عام 2012.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جريمة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن أحداث الاتحادية واستشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

كما عرضت الحلقة نص حوار دار بين السيسي ومرسي، عندما طلب الأخير نزول الجيش للشوارع لردع المظاهرات التي نظمها شباب الثورة ضده، ليرد السيسي بعبارة «الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت».

كما بثت الحلقة السادسة تسريبًا جديدًا لخيرت الشاطر، نائب المرشد في جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتعود يخطط ويدبّر لحصار المحكمة الدستورية ويتوعد الأجهزة الأمنية.