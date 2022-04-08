الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية شنت ضربة صاروخية على مدينة أوديسا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية على مدينة أوديسا. 

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو شنّ غارات استهدفت 54 منشأة عسكرية أوكرانية ودمر مخزنًا للصواريخ والمدفعية بأوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحافي، إنّ “القوات الروسية دمرت اليوم الجمعة، نقطة تحكم، ومستودعات وقود، ومستودع ذخيرة ميداني، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و45 نقطة إسناد وتمركز للمعدات العسكرية الأوكرانية”.

وأضاف: “أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز “سو-27″ في بالقرب من قرية نوفوميخايلوفكا”.

لوديسا أوديسا روسيا أوكرانيا الحرب

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