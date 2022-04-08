الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام ليالى المقامات الروحية ببيت يكن الأثرى للفنون.. غدًا

ختام ليالى المقامات
ختام ليالى المقامات الروحية ببيت يكن الأثرى للفنون غدا السبت

تختتم غدًا السبت، فعاليات ليالى المقامات الروحية ببيت يكن الأثرى للفنون برؤية الفنان المبدع انتصار عبدالفتاح، والتى أقيمت فعالياته فى الفترة من 4 رمضان حتى 8 رمضان بنجاح أسطورى وتاريخي، وبحضور إعلامي كبير واستقبال حافل لليالى المقامات الروحية الدورة السابعة التى افتتحها د. علاء الحبشي، صاحب مشروع وترميم بيت يكن للفنون الذى أبدى إعجابه وحماسه الشديد للاحتفالية.

شارك فى الاحتفالية فرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية وفرقة بنات الحور، ومجموعة بنات سماع ومدرسة وبراعم سماع للإنشاد وفرقة تواشيح سوريا الفنان عدنان الساسة، بالإضافة إلى فرقة سماع للآلات الشرقية وفرقة سداسى شرارة الفنان الكبير حسن شرارة وفرقة الطبول النوبية، وفرقة حسب الله.

مشروع القاهرة فى 1000 عام ورحلة المواويل والأصوات المصرية الأصيلة والآلات الشعبية الموسيقية المصرية الربابة والمزمار والكولة والطبل البلدى مع دفوف النوبة، وفرقة الفالوجا إندونيسيا والطرب الأصيل داليا عبدالوهاب وفرقتها،  ثم تنتقل قافلة ليالى المقامات الروحية بعد ذلك إلى حى الحسين بقبة الغورى التابع لصندوق التنمية الثقافية، برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لتقديم عرض طقوس السمو وعروض خاصة بفن السماع والإنشاد، وبردة البوصيرى بطريقة جديدة بالإضافة الى فرقة كلاسيكيات واكابيلا أيام 11، 14، 17 رمضان، ثم تنطلق القافلة بعد ذلك إلى حى السيدة زينب وبالتحديد بيت السنارى للثقافة والفنون التابع لمكتبة الإسكندرية فى الفترة من 13 رمضان وحتى 20 رمضان بناء على رغبة الجماهير للوصول إلى الأحياء الشعبية.

انتصار عبد الفتاح ليالي المقامات الروحية بيت يكن الأثرى فرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية فرقة بنات الحور

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