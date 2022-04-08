الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد ظهوره في «راجعين يا هوى».. نبذة عن كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» لـ طه حسين

كتاب مستقبل الثقافة
كتاب مستقبل الثقافة في مصر

من الأمور التي لوحظت خلال إحدى حلقات مسلسل "راجعين يا هوى" الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري، ظهور مجموعة من الكتب خلف النجم خالد النبوي، واثنين آخرين كانوا يجلسون في مكتبه، وعلى رأس تلك المؤلفات كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" للدكتور الراحل طه حسين عميد الأدب العربي الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، دراسة وتقديم أحمد زكريا الشلق.

نبذة عن كتاب مستقبل الثقافة في مصر

يعد كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" هو من تأليف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، نشر في القاهرة سنة 1938، على الرغم من أنه يعتبر من أصغر مؤلفاته لكن في الوقت نفسه يعتبر من أهم الكتب لدرجة أنه لا زال يناقش وتقام ندوات عنه حتى الآن. 

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وجاءت فترة الكتاب بعد معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، وكتب فيه طه حسين أفكاره بخصوص ما يجب بعدما نالت مصر الاستقلال.

ومن أبرز المقولات التي جاءت في الكتاب: "مصر ثقافيا وحضاريا، هي دولة غربية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالة. فالعالم ينقسم إلى حضارتين لا ثالث لهما. الأولى، تأخذ جذورها من الحضارة المصرية القديمة وفلسفة اليونان والقانون الرومانى. والثانية، تأتى من الهند."

كتاب آخر في راجعين يا هوى

وهذه تعتبر المرة الثانية التي يستعين بها مسلسل "راجعين يا هوى"، بأحد الكتب بعد استعانته في بداية حلقاته بكتاب «The Power of Habit» التي كانت تقرأ فيه الفنانة نور، وهو ضمن الكتب الشهيرة التي تتحدث عن اكتساب العادات وغيرها من الأمور التي يمكن أن تغير مجرى حياة الإنسان، إلا أنه في مشهد غير متوقع ولأول مرة يحدث في الدراما المصرية استعان بكتاب.

مسلسل "راجعين يا هوى" يعرض ضمن السباق الرمضاني هذا العام، وهو من بطولة خالد النبوي، ونور، ويسرا اللوزي ونخبة أخرى من النجوم. 

مسلسل راجعين يا هوى كتاب مستقل الثقافة في مصر الهيئة العامة للكتاب أحمد زكريا الشلق عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الاستقلال

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