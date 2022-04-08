الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«يوتيرن» 7: شقيق يارا يورط ابن خالتهم في قضية سرقة عهده

يوتيرن
يوتيرن

ضمت الحلقة السابعة من مسلسل “يوتيرن”، عددا من الأحداث الشيقة والمثيرة، كان من بينها قيام شقيق يارا، والذي يلعب دوره محمود حجازي، بتلفيق قضية سرقة لـ"وليد" ابن خالتهم، والذي يعمل معهم بالمستشفى التي يمتلكها والده، مستغلا سذاجة وليد وعدم قدرته على اكتشاف الخدعة الذي تمت معه.

في السطور التالية نشير إلى كيفية توريط ابن خالة يارا في قضية سرقة، ضمن أحداث مسلسل “يوتيرن”:

البداية كانت عندما استدعى شقيق يارا، الدور الذي يلعبه محمود حجازي، سكرتيرة المكتب، وطلب منها أن تقوم هي بسرقة الأموال والتي تبلغ 800 ألف جنيه تقريبا، وقام هو برسم الخطة بحيث تظهر على أنها قضية إهمال ويروح ضحيتها ابن خالتهم.

طلب شقيق يارا من السكرتيرة أن تذهب أولا وتطلب من وليد مبلغ عشرين ألف جنيه، ثم نقوم بتصوير أرقام الخزنة أثناء قيامه بإعطائها المبلغ وبالفعل قامت السكرتيرة بهذا، وأخبرته أن شقيق يارا الطبيب، يريد أن تعطيه الأموال بنفسك، وبالفعل يذهب وليد، ليعطي الأموال لشقيق يارا، ويجعله يوقع على إيصال بالاستلام ويوقع الطبيب فعلا.

طلب وليد من شقيق يارا أن يعود إلى مكتبه لكي يعيد دفتر الإيصالات، فما كان منه إلا أن قام بمنعه باستخدام حيلة ذكية عندما أخبره أنه يمكن أن يقوم بذلك في وقت لاحق، وأنه يمكن أن يغادرا المستشفى الآن معا لأنه يريد أن يتحدث إليه، وبالفعل يستجيب وليد، لحديث ابن خالته.

في هذا الوقت كانت السكرتيرة في المكتب تقوم بجمع كل الأموال التي في الخزانة، بعدما عرفت أرقامها من الفيديو التي قامت بتصويره بنفسها، وحملت الأموال في شنطة كبيرة وخرجت مسرعة.

وليد، اكتشف السرقة، وذهب على الفور إلى مكتب مدير المستشفى الذي هو والد يارا، وأخبره بالسرقة، وبعد أن قام والد يارا بمحاولة التوصل إلى مرتكب هذا الأمر دون جدوى، خاصة بعد تعطيل شقيق يارا للكاميرات، تقرر تحويل الأمر للنيابة وأصبح وليد هو المتهم الأول.

محمود حجازي الحلقة السابعة مسلسل “يوتيرن قضية سرقة “يوتيرن المبلغ

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تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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