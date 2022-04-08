الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار النمساوي يغادر إلى أوكرانيا

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي

غادر المستشار النمساوي كارل نيهامر فيينا، الجمعة، إلى أوكرانيا، حيث سيتوجه خصوصا السبت إلى كييف وبوتشا التي باتت رمزا للفظائع المرتبكة في الحرب الروسية، وفق بيان تسلمته وكالة فرانس برس.

وقالت المستشارية إن "كارل نيهامر غادر هذا المساء لزيارة أوكرانيا. ومن المقرر أن يزور بوتشا" شمال غرب العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث العائدة الى مدنيين نهاية الأسبوع الفائت بعد انسحاب القوات الروسية.

ويلتقي المستشار السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم يعقد مؤتمرا صحافيا ويجري محادثات مع رئيس الوزراء دينيس شميهال.

ويتوقع أيضا أن يلتقي رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قبل أن يعود إلى النمسا مساء.

وقال نيهامر في بيان "من المهم، في إطار حيادنا، أن ندعم أوكرانيا على الصعيدين الإنساني والسياسي".

والنمسا عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي. وقد نددت بغزو أوكرانيا وأظهرت تضامنها مع كييف.

وأكد المستشار أن "ما يحصل في أوكرانيا هو عدوان رهيب على السكان المدنيين"، مشددا على وجوب أن يكشف خبراء دوليون مستقلون حقيقة ما جرى لجهة "ما تبين أنه جرائم حرب".

كييف الحرب الروسية انسحاب القوات الروسية

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وائل لطفي

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