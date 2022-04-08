الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في حظيرة ماشية بأبو قرقاص في المنيا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بأحدى حظائر الماشية في أبوقرقاص دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مأمور مركز أبو قرقاص بتلقيه إخطارًا بنشوب حريق في إحدى قرى المركز.

وبالانتقال تبين نشوب الحريق في إحدى حظائر الماشية، وتمت السيطرة عليها دون أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

وأفادت التحريات الأولية، نشوب الحريق بإحدى حظائر الماشية دون خسائر بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق أبوقرقاص بشرية خسائر النيابة

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