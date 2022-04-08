غدًا.. محاكمة صاحب مكتب توريد وفني صيانة لحيازة مخدرات بالساحل

تستمع محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، لمرافعة الدفاع وشاهدة الإثبات في محاكمة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية وفنى تشغيل صيانة، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة فى منطقة الساحل، وكانت المحكمة قد قررت بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة مخدر “البيثادين والكيتامين” بقصد الاتجار عن طريق إنشاء كل منهما حسابًا على شبكة معلوماتية لممارسة نشاطهما الآثم.

وكان قد طالب دفاع المتهمين بسماع شهادة الشاهدة الثانية كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.