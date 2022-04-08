الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة صاحب مكتب توريد وفني صيانة لحيازة مخدرات بالساحل

محاكمة
محاكمة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، لمرافعة الدفاع وشاهدة الإثبات في محاكمة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية وفنى تشغيل صيانة، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة فى منطقة الساحل، وكانت المحكمة قد قررت بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة مخدر “البيثادين والكيتامين” بقصد الاتجار عن طريق إنشاء كل منهما حسابًا على شبكة معلوماتية لممارسة نشاطهما الآثم.

وكان قد طالب دفاع المتهمين بسماع شهادة الشاهدة الثانية كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

محكمة جنايات القاهرة مرافعة الدفاع محاكمة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية فنى تشغيل صيانة مواد مخدرة

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