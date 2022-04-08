وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره الإيراني تطورات مفاوضات فيينا

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، التطورات الإقليميَّة والدوليَّة ومفاوضات فيينا وتطورات الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تبادل يوم الخميس، وفي اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا والتي تهم العلاقات الثنائية الاقليمية والعالمية".

وأضاف الصحاف، أن "الطرفين أكدا ضرورة اللقاء في أقرب فرصة ممكنة للتعامل مع المستجدات الجدية على هذه الساحات المذكورة".

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائيَّة، والموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها التطورات الإقليميَّة والدوليَّة ومفاوضات فيينا وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة".

وهنأ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيره الإيرانيّ أمير عبداللهيان بالعام الجديد الإيرانيّ، وحلول شهر رمضان المُبارك"، مشيراً إلى "زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف مع استعراض التطورات في أوكرانيا".

من جانبه، هنأ أمير عبداللهيان، نظيره العراقيّ بحلول شهر رمضان المُبارك"، مؤكداً "ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسيّ لحل الأزمة الروسيَّة- الأوكرانيَّة، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لارساء السلام والاستقرار في المنطقة".

واتفق الطرفان، وفق البيان، على "ضرورة اللقاء في الأيام القريبة القادمة".