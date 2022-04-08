الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 15 ألف مخالفة مرورية وإزالة 24 موقفًا عشوائيًا

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 15 ألفًا و496 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 2577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 154 مخالفة السير دون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفات موقف عشوائي، 5 مخالفة لشروط التراخيص.

جدير بالذكر، أن جهود الحملات المرورية، قد أسفرت خلال أسبوع، عن تحرير 334494 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 65236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2142 موقفًا عشوائيًا.

وتمكنت الحملات من رفع «570 سيارة، 70 دراجة نارية» متهالكين، على مستوى الجمهورية، وضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات، عن المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ1208 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة، وفحص 984 مركبة وتبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وقامت الحملات بإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4063 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 224 سائقًا منهم.

الإدارة العامة للمرور الطرق والمحـاور السريعة الجمهورية دراجة نارية سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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