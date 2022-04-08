الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 في حادث تصادم 3 سيارات على طريق المنصورة ـ جمصة

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث سير على طريق المنصورة جمصة، بمحافظة الدقهلية، بعد تصادم ثلاث سيارات بسبب السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة بنطاق مركز طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص، على طريق المنصورة جمصة، نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، أدى إلى اصطدامها وإحداث الإصابات المختلفة.

وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى طلخا المركزي لتلقي العلاج.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ورفع آثار الحادث من الطريق.

6 أشخاص حادث سير المنصورة جمصة محافظة الدقهلية ثلاث سيارات السرعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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