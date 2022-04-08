بدء صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من شعب الكنيسة، حيث من المقرر عقب انتهاء صلوات الجنازة أن يتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير مارمينا بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية.

صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد

وكان قد تعرض القمص أرسانيوس وديد لحادث مساء أمس، حيث اعتدى عليه شخص مسن بسلاح أبيض أثناء تواجده في الشارع بمنطقة سيدي بشر، ما أودى بحياته على الفور.

صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء أمس في بيان لها تفاصيل مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية.

صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أنه تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالإعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته، وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه توفى حال إسعافه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صلوات تجنيز القمص أرسانيوس وديد

أن القمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995م، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا.

