الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص وملاكى بالإسكندرية

مكان الحادث
مكان الحادث

تسبب انقلاب سيارتين "ملاكي وميكروباص" في حادثين منفصلين بمنطقتي سموحة والطريق الدائري شرقي الإسكندرية، في إصابة 7 أشخاص، بينهم سيدتان، اليوم الجمعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي في شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي، سوداء اللون، مما أسفر عن إصابة قائدها المدعو كريم خالد أحمد، 22 سنة، تم نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتقلي العلاج اللازم.

ومن جانب آخر تلقى مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب ميكروباص أمام المدرسة المصرية الأمريكية بجوار كوبري أبيس بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وهم كل من: "مروة علي إبراهيم" 40 سنة، جرح بالوجه والعين اليسرى وكسور بعموم الجسم،  وشقيقتها "سحر علي إبراهيم" 45 سنة، كسر بالفخذ والقدم اليسرى والكتف الأيسر، و"عادل محمود عبده" 43 سنة،  بكسر في الساعد الأيمن وجرح بالرأس وسحجات.

كما أصيب كل من "أحمد شوقي محمد" 35 سنة، كسر بالذراع اليمنى وجرح بالرأس وسحجات، و"علاء مصطفى شحاتة" 27 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع واليد اليسرى، و"محمد محمد أحمد عبدالهادي" 42 سنة، جرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضران وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

انقلاب ميكروباص فحص مستشفى مدير وزير عبده كوبر

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وائل لطفي

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