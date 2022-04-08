مصرع مسن سقط فى حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن غموض اختفاء مُسن في الهرم، وتبين أنه سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

تم انتشال الجثة وتبين أنها في حالة تعفن رمي كامل، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا باختفاء مسن يدعى "محمود.ع. إ"، في العقد الخامس من العمر من منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين أن المسن المختفي يعمل في التنقيب عن الآثار، وبتتبع خط سيره وعلاقاته تبين أنه يقوم بالتنقيب عن الآثار في الهرم، وتم تحديد المنطقة التي يقوم بالتنقيب فيها عن الآثار وبالدخول تبين وجود حفرة وانهيار الأتربة، كما تبين وجود رائحة كريهة وبرفع الحطام تم العثور على جثة المسن المتغيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.