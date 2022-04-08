الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رمضان في الغردقة حاجة تانية.. الخيام الرمضانية زوارها سياح ومصريين

الخيم الرمضانية بالغردقة
الخيم الرمضانية بالغردقة

يحتفل المصريين بشكل خاص بشهر رمضان المبارك، وفي مدينة الغردقة هناك طقوسًا مختلفة تتميز بها المدينة عن غيرها، وخاصة في الخيام الرمضانية التي تقام طوال الشهر المبارك، لإحياء الفن والتراث الشعبي والفلكلور المصري الأصيل، بمزيج من الثقافات والفنون المتعددة التي تجمعها المدينة الساحلية.

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يقول عمرو رضا، مسؤول أحد الخيام الرمضانية بالغردقة، إن الكثير من المواطنين من سكان مدينة الغردقة والوافدين عليها يستمتعون بالشهر المبارك من خلال الخيام الرمضانية، التي تقدم مزيجًا من الفنون والفقرات النوعية المختلفة، بالإضافة إلى تجهيز الوجبات المميزة للأكلات المصرية المتأصلة، مشيرًا إلى أن هناك سياح يشاركون في سهرات رمضان من خلال الخيمة الرمضانية.

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وأضاف رضا لـ"الدستور"، أن السياح يقبلون على الخيام الرمضانية للاستمتاع والمشاركة في الفنون التي تقدم والتعرف على ثقافات الشعب المصري، مؤكدًا أن السياح من جنسيات مختلفة يفدون إليهم طوال شهر رمضان المبارك.

موائد الرحمن تجذب السياح قبل المصريين بالغردقة.. وأماكن مخصصة للأفراد والأسر

وتتمتع محافظة البحر الأحمر بطبيعة مختلفة وخاصة مدينة الغردقة ذات الثقافات المتعددة، التي جعلت منها تجمع خليطًا من الثقافات المتنوعة بالإضافة إلى طبيعة أهلها التي تتسم بالكرم والضيافة لكل وآفدٍ عليها.

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وتبرز في شهر رمضان بمدينة الغردقة موائد الرحمن التي لا يخلو شارعًا من إقامتها تقريبًا، ما بين فنادق تقيم إفطارًا جماعيًا يوميًا لآلاف الأفراد طوال الشهر المبارك، وصولًا إلى أقباط يقيمون موائد لإفطار الصائمين.

رصدت "الدستور" عددًا من موائد إفطار الصائمين بأحد فنادق الغردقة تقيم إفطارًا يوميًا لما يقرب من 2500 شخص وتحديد أماكن للأفراد والأسر، ليتمكن زوارها من الخصوصية مع أسرهم خلال الإفطار، مع تقديم كافة الأطعمة الطازجة والحلوى المصنوعة خصيصًا لهم.

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يقول الشيف سالمان حلمي سيف عمومي بأحد الفنادق والمشرف على إقامة مائدة رحمان لفندق تتجاوز 2500 فرد، أنهم يحرصون سنويًاعلي إقامة المائدة، وفي العام الماضي ومع تفشي فيروس كورونا كانوا يقمون علي تجهيز الوجبات وتوزيعها على المارة، مؤكدًا أن رئيس مجلس إدارة الفندق محمد المدرك حرص على زيادة العدد هذا العام وتخصيص أماكن للأسر والعائلات بجانب المقاعد الفردية.

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وأضاف سالمان لـ"الدستور"، أن المائدة يتم التجهيز لها بمشاركة عدد كبير من الشيفات والعاملين بالفندق، مشيرًا إلى أن المائدة تجذب السياح المقيمين، مؤكدًا أن شهر رمضان هذا العام مختلف بالنسبة لهم مع عودة إقامة موائد الإفطار للصائمين.

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