تنفيذ 8 آلاف مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه بالبحيرة

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشار اللواء المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدًا أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٣٠٤ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابع.

وأكد اللواء هشام آمنة، حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.

حيث تابع اللواء هشام آمنة محافظ عددًا من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء: محطة صرف الياسينية وكوم الفرج، مجمع الخدمات الزراعية بالشجاعة، مركز شباب عثمان محرم، وحدة إسعاف السلام، الوحدة الصحية بالعزيمة ،مدرسة العزيمة ومدرسة القطاع الشمالي الثانوية، وذلك بدائرة مركز أبو المطامير.

كما تم متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها داخل محطة معالجة أبيس الثالثة، مركز شباب البيضا البلد، المركز الطبى بالبيضة، الوحدة الصحية بأبيس الخامسة، مركز طبى أبيس الثالثة، وذلك بدائرة مركز كفر الدوار.

وتم متابعة الأعمال التي يتم تنفيذها في المركز الطبي بقرية النخلة البحرية، الوحدة الصحية بكوم القناطر، مدرسة الجرادات الإعدادية، المركز الطبي بكوم عزيزة، المركز الطبى بقرية بلقطر الغربية، محطة صرف صحي دير أمس، مركز طبى النميرى، مدرسة بطورس ومدرسة أبو الريش، وذلك فى مركز أبو حمص.

وفي مركز دمنهور تم متابعة الأعمال التى يتم تنفيذها في مركز الشباب والوحدة الصحية بقرية دسونس ام دينار، نقطة إسعاف دنشال،مركز شباب منية عطية، والصرف الصحى بقرية منية عطية، مجمع خدمات دسونس ام دينار، الوحدة الصحية بقرية طرابمبا بدسونس ،محطة رفع قرية طوبجيان بشرنوب، الوحدة البيطرية والمركز الطبى ونقطة إسعاف قرية شرنوب.