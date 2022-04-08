محافظ أسيوط يبحث موقف مشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لخطة الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدًا استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال رصف وصيانة الطرق باعتبارها شرايين التنمية، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة بالمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بأسيوط.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة مشروعات رصف الطرق وصيانتها بنطاق المحافظة في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، وطالب المحافظ بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية وطبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية قبل تسليمها لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد.

وشدد المحافظ على ضرورة تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة، موجهًا بضرورة التنسيق بين مسؤولي الطرق ورؤساء الوحدات المحلية لتكثيف أعمال صيانة الطرق، وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة.