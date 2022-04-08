الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن كرتون فى القليوبية

شب حريق هائل داخل مخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول بشارع الرشاح بحى شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن كرتون بشارع الرشاح خلف شركات البترول باسم "ي. م. أ"، والتهمت النيران المخزن دون خسائر فى الأرواح، وجارٍ حصر الخسائر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على الممتلكات والأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.