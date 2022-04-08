ضبط متهم بإطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة إطلاق عيار خرطوش تجاه أحد الأطفال محدثًا إصابته، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المستشفيات) باستقبالها (طفل "14 سنة" – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص، تبيّن حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على أثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثًا إصابة المجني عليه ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في الواقعة - عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.