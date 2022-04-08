منها 2577 مخالفة تجاوز السرعة.. ضبط 15469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 15469 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2577 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 154 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات عن الدراجات النارية، و 11 مخالفة موقف عشوائي، و 24 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.