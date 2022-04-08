المباحث تكشف غموض سرقة كمية من الإكسسوارات في الموسكي

و رد بلاغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من مالك محل إكسسوارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، يفيد فيه باكتشافه سرقة 3 شكائر إكسسوارات، من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.