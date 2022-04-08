الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المباحث تكشف غموض سرقة كمية من الإكسسوارات في الموسكي

قسم شرطة الموسكى
قسم شرطة الموسكى

و رد بلاغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من مالك محل إكسسوارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، يفيد فيه باكتشافه سرقة 3 شكائر إكسسوارات، من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

مديرية امن القاهرة الإجراءات القانونية اكسسوارات الموسكي مديرية أمن حبس المتهمين مالك محل مجني عليه

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وائل لطفي

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