تقدم بخالص العزاء إلى الأخوة الأقباط.. حزب الوفد ينعى القمص أرسانيوس وديد

نعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، أستاذ القانون الدولي ، مقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز بالإسكندرية والذي تعرض لحادث إجرامى بالأمس الخميس، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة للأباء كهنة الكنيسة ولشعب كنيسة السيدة العذراء.

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد ونائب رئيس الحزب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولعموم الأخوة المسيحيين في وفاة القمص أرسانيوس، كما قدم التعازى للأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية.

وأضاف "الهضيبي"، أنه في الوقت الذي يتقدم فيه حزب الوفد بخالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، والإخوة المسيحيين، فإنه يدعو الله - تعالى - أن يحفظ مصر بحفظه وقوته، وأن يديم على أهلها نعمتي الأمن والأمان.

والقمص أرسانيوس وديد، من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد البابا تواضروس الثاني.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيان رسمي حول مقتل كاهن كنيسة العذراء بمحرم بك في الإسكندرية، والذي لقي مصرعه اليوم أثناء سيره بمنطقة الكورنيش، حيث طعنه مسن بسكين ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الداخلية في بيان لها، تم ضبط مسن قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية، مضيفة أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عامًا، قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام (سكين)، كان بحوزته وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه توفى حال إسعافه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.