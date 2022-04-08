لبنان: نقدر جهود الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار مع دول الخليج

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بإبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت، مؤكدة تقدير كافة الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “لبنان يجمعه بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل”، موجها الشكر والتقدير للدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف إلى صون وتعزيز العلاقات بين كافة الأشقاء العرب.

ومن جانبه، رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي إلى لبنان.

وأكد دريان أن قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة والتزامه بتحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية .

ورأى دريان أن العودة الخليجية العربية إلى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي مما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى.

وشكر مفتي الجمهورية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح على احتضان لبنان ورعايته ومساعدته في محنته.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة لمناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشددت الخارجية على أن قرار عودة سفيرها لدى لبنان يأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون.

‏وأكدت الخارجية الكويتية أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام للبنان.

كما وأعلنت السعودية عودة سفيرها إلى لبنان استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.