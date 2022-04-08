اختلال كهرباء القلب سبب وفاة لاعبة الجودو «آلاء حامد»

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن سبب وفاة لاعبة الجودو "آلاء حامد" داخل المركز الأوليمبي، أمس، أثناء مهاتفتها والدتها كانت بسبب اختلال كهرباء القلب التي سببت لها سكتة قلبية مفاجئة.

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي معلومات عن اختلال كهرباء القلب:

ما هو اختلال كهرباء القلب؟

الإلكتروليتات هي عناصر ومركبات تحدث بشكل طبيعي في الجسم وتتحكم في وظائف فسيولوجية مهمة، مثل الكالسيوم والكلوريد والمغنيسيوم والفوسفات والبوتاسيوم والصوديوم، هذه المواد موجودة في الدم وسوائل الجسم والبول، ويتم تناولها أيضًا مع الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية.

يحدث اختلال كهرباء القلب عندما تكون مستويات الإلكتروليت في الجسم إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، وتسبب الاختلالات الشديدة في الإلكتروليت مشاكل خطيرة مثل الغيبوبة والنوبات والسكتة القلبية.

أعراض اختلال كهرباء القلب

لا تسبب جميع اختلالات الإلكتروليت نفس الأعراض، ولكن يشترك العديد منها في أعراض متشابهة، وتشمل ما يلي:

اضطراب نبضات القلب.

معدل ضربات القلب السريع.

إعياء.

خمول.

التشنجات أو النوبات.

غثيان.

التقيؤ.

الإسهال أو الإمساك.

التشنج في البطن.

تشنج عضلي.

ضعف العضلات.

التهيج.

الصداع.

خدر ووخز.

أسباب اختلال كهرباء القلب

يحدث اختلال كهرباء القلب بسبب فقدان سوائل الجسم من خلال القيء أو الإسهال أو التعرق لفترة طويلة، قد تتطور أيضًا بسبب فقدان السوائل المرتبط بالحروق، ويمكن أن تسبب بعض الأدوية ذلك.

وفي بعض الحالات تسبب بعض الأمراض، مثل أمراض الكلى الحادة أو المزمنة، اختلال كهرباء القلب.

عوامل خطر اختلال كهرباء القلب

التليف الكبدي.

فشل القلب الاحتقاني.

مرض كلوي.

اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية والشره المرضي.

كسور العظام.

اضطرابات الغدة الدرقية.

اضطرابات الغدة الكظرية.