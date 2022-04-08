الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير 36 كيلو مترًا من المساقى بالمنوفية خلال مارس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم تطهير 36 كيلو و100 متر من المساقي خلال شهر مارس 2022، وتمت إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن التطهير شمل عددًا من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بناحية (منشأة عصام) بمجموع أطوال (4.15كم)، ومركز أشمون ناحية (سمادون، طهواي، مجريا) بطول (10 كم)، وكذا الشهداء  بناحية (ساحل الجوابر) بطول (2.1 كم)، ومركز تلا بناحية (بمم، طبلوها، الكماشية) بطول (13.65 كم)، ومركز منوف بناحية (منشأة غمرين، كفر بلمشط) بطول (1 كم)، ومركز بركة السبع بنواحي (الغورى، ديا الكوم، هورين) بطول (5.2 كم).

 وأكد وكيل وزارة الزراعة بأنه جار المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولًا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

ومن جهته، شدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بخطة التطهير؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة، ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

المنوفية وزارة الزراعة محافظة الزراعة الشهداء رشيد وزارة

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وائل لطفي

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