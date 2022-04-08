جرائم حدثت ليلا| تحقيق في واقعة قتل كاهن الإسكندرية وطعن إمام وخطيب مسجد بكفر الزيات

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام.

تقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي:

. النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل كاهن كنيسة الإسكندرية

أمر النائب العام بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بضبط الأهالي لشخص اعتدى بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش، وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته من جراء ذلك الاعتداء، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانًا للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة.

وقد عُرِض المتهمُ على النيابة العامة لاستجوابه -وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة- وجارٍ استجوابُه، وسؤالُ شهود الواقعة، واستكمالُ التحقيقات.

. بسبب جلسة عرفية.. شخص يطعن إمام وخطيب مسجد بكفر الزيات

أصيب أمام وخطيب أحد مساجد مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بعدة جروح بعد الاعتداء عليه من أحد الأشخاص فور خروجه من جلسه عرفية قام المجنى علية بالشهادة ضده.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى كفر الزيات إمام وخطيب مسجد بمدينة كفر الزيات يدعى "سامح. ه "مصاب بجرح قطعي في اليد وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز كفر الزيات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتبين اعتداء أحد الأشخاص عمدا على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفر الزيات بسلاح أبيض، وإصابته بجرح قطعي في اليد.



وبسؤال شهود العيان تبين أن المجني عليه عقب الانتهاء من صلاة العشاء والتراويح، تم استدعائه، من قبل لجنة عرفية، لسماع شهادته بخصوص إحدى المشكلات كان شاهدا عليها، وبعد الإدلاء بشهادته، تربص له أحد أطراف الجلسة، وأحدث به إصابات.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسؤال شهود العيان وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

. «4 ملايين جنيه غرامة».. المؤبد لعصابة الاتجار فى الهيروين بأوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، بمعاقبة أخطر تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار في الهيروين، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود أحمد أحمد محمد دهشان، والمستشار ياسر علي الزيات وأمانة سر محمد الجمل.

بدأت القضية عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خلال استهداف بؤرة شديدة الخطورة بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛ رصدت إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيل عصابي مكون من "8 عناصر من ذوي السوابق الإجرامية بمنطقة البراجيل بدائرة مركزي شرطة "كرداسة – أوسيم" تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهم، فضلا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني ومشاركة فاعلة لقطاعى الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم وبحيازتهم (16 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرامات، وكميات مجزئة على لفافات لذات المخدر وزنت 2,800 كيلو جرام.. بإجمالي 6,800 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخائر (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 10 خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من فوارغ الطلقات)، وكذا (3 ميزان حساس – نظارة ميدان – 23 هاتف محمول – سلاح أبيض – مبلغ مالي قدره 208935 جنيها – 5 دراجات نارية" أربعة منهم بدون لوحات معدنية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وباشرت النيابة التحقيق وأحالتها للمحكمة التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

. ضبط المتهم بالتعدي على آخر بسيف (فيديو)

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" متضمناً تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً قيام شخصين باستقلال دراجة نارية، وتعدى أحدهما على شخص حال قيادته سيارة باستخدام سلاح أبيض "سيف" كان بحوزته، ثم استقل الدراجة النارية صحبة قائدها وفرا هاربين.

بالانتقال والفحص تبين سابقة حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية بين كلٍ من طرف أول (عامل بجراج "مصاب بجروح قطعية"- مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ)، طرف ثان (عاملان توصيل طلبات "أحدهما له معلومات جنائية" وبحوزته سلاح أبيض) إثر مشادة كلامية بين الطرفين تعدى خلالها الأول على الثاني مستخدماً مفتاح سيارة، فقام الثاني بالاستعانة بالثالث والتعدي على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سيف" محدثين الإصابة المنوه عنها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم والدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

.حبس المتهم بالاشتراك مع الأم فى قتل رضيعتها بالوراق

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس المتهم، بالاشتراك في واقعة قتل رضيعة على يد والدتها في الوراق، واشتراكه في شراء طفل ذكرًا بدلًا من الطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمة اتفقت مع شريكها ويعمل نقاشا بشراء طفل ذكرًا بدلًا من رضيعتها، وذلك لعدم افتضاح أمرها أمام زوجها وأسرته، حيث أنكر المتهم اشتراكه، وبالتحريات أثبتت أنه كان ينوي شراء طفل.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.