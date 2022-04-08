تعزز قطاع السياحة.. صحيفة جنوب أفريقية تشيد بتقديم مصر تسهيلات لمنح تأشيرات الدخول

أشادت صحيفة "آي أو إل" (IOL) الجنوب أفريقية، بتقديم مصر تسهيلات في منح التأشيرات للسياح لدخول البلاد، من خلال الموافقة لأول مرة على تأشيرة دخول طارئة في منافذ الوصول المختلفة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدولة المصرية تسعى لتوسيع قائمة بوابة التأشيرات الإلكترونية وأعلنت تيسيرات جديدة لدخول السياح إليها، حيث وافقت على منح الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مواطني جنوب أفريقيا، تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة أو عند وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي شريطة حملهم تأشيرات دخول.

مصر وجهة مفضلة لدى مواطني جنوب إفريقيا

وقالت الصحيفة: "لطالما كانت أرض الفراعنة ضمن قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى مواطني جنوب أفريقيا نظرًا لتراث مصر الثقافي الغني ومنتجعاتها الساحلية ذات الأسعار الجذابة".

ونقلت الصحيفة عن أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، قوله: "تشجع هذه الخطوة على زيادة حركة السياحة الوافدة من جنوب أفريقيا إلى مصر كما تعزز العلاقات الثنائية بين أكبر اقتصادين في أفريقيا"، مشيرة إلى أنه يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع جميع متطلبات التأشيرة بين البلدين.

وأوضح الفضلي أن التسهيلات الجديدة التى أعلنت عنها مصر بشأن الحصول على التأشيرة السياحية تؤكد أن السفر إلى مصر أصبح الآن أسهل بالنسبة لمواطني جنوب أفريقيا، خاصة في ظل استئناف رحلات مصر للطيران المباشرة المنتظمة من القاهرة إلى جوهانسبرج.

وأضاف أنه يتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد القادمين من جنوب إفريقيا إلى مصر خلال الفترة القادمة.

كما نقلت الصحيفة عن السفارة المصرية تأكيدها أن التأشيرات عند الوصول ستكون صالحة لمدة 30 يومًا وأن هذا الإجراء يضع السياح من جنوب إفريقيا على قدم المساواة مع الزوار الذين يأتون إلى مصر من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وكندا.