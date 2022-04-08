تشويق وغموض خلال الحلقة 6 لـ«ملف سرى».. هانى سلامة يتحول من «قاضٍ» إلى «متهم»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، العديد من الأمور الغامضة والشائكة والمثيرة وتصاعد الأحداث بشكل كبير، مما جعل اسم المسلسل يتصدر التريند وأصبح الجمهور يتساءل عن التفاصيل الخاصة بالمسلسل ويبحث البعض عن قضايا الفساد فى عام 2013، فى محاوله للوصول الى أحداث العمل، على الرغم من أن هناك رسالة للمشاهد قبل بدء الحلقة يوميا تؤكد أن جميع أحداث وشخصيات العمل من وحي خيال المؤلف واي تشابه بينها وبين أحداث وشخصيات حقيقية هو من قبيل الصدفة لكنه يرصد فترة من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد فى عام 2013.

هاني سلامة يتحول من قاضِ إلى متهم

وانقلبت الموازين والأحداث فى الحلقة السادسة رأسا على عقب؛ خاصة بعد أن تحول المستشار يحيى عز الدين «هاني سلامة» من قاضِ إلى متهم فى القضية، أثناء بحثه عن المتهمين فى قتل خطيبته نور التى تجسدها الفنانة رحمة حسن.

هاني سلامة

مواجهة ساخنة بين أبناء المالكي

وبدأت أحداث الحلقة بمشهد مواجهة ساخن بين أبناء «المالكي»، وهم: يوسف المالكي ويجسده النجم ماجد المصرى، وهارون المالكي ويجسده الفنان القدير محسن محيى الدين، بعدما طلب الأول من شقيقه هارون الوقوف بجانبه ومساعدته فى مواجهة «ناجي» الذى يجسده الفنان أحمد الرافعى، الذى أعطاه آخر فرصة، ليسلمه البضاعة «الماس» ولكن هارون يرفض مساعدة شقيقه ويؤكد له إحساسه بالشماته تجاهه والسعادة بإحساس الذل الذي يشعر به أخيه خاصة بعد قتل نجله «شريف يوسف المالكي» الذى كان يجسده الفنان الشاب محمود حجازى.

صدمة هانى سلامة بعد التحريات فى قضية قتل خطيبته

أصيب المستشار يحيى عز الدين «هانة سلامة» بالصدمة الشديدة، بعدما يلتقى به صديقه الضابط ويجسده الفنان «نور محمود» المسئول عن البحث فى قضية قتل نور «رحمة حسن» وشريف المالكي «محمود حجازي»، وهنا المفاجأة عندما يخبر الضابط المستشار يحيى «هاني سلامة» أن نور خطيبته لم تخطف ولكنها ذهبت لعزبة المالكي بإرادتها، وهو ما أثبته بفيديو حي بعد التحريات وتفريغ الكاميرات؛ ومن ثم يبدأ يحيى في استعادة عدة مواقف دارت بينه وبين نور قبل قتلها، وكيف كانت تدافع عن عائلة المالكي.

تسمم ماجد المصري وخطف وزوجته دينا وابنتها كارولين عزمي

كما أن شر هارون المالكي «محسن محيي الدين» جعله يأمر طباخ أسرة يوسف المالكي «ماجد المصري» بأن يضع لهم «السم» فى الطعام لأفراد الأسرة كاملة المكونة من زوجته فريدة "دينا" وابنته جودي "كارولين عزمي".

وجاءت سيارة الإسعاف على الفور وأخذت الثلاثة إلى المستشفى، وظل خطيب جورى بجانبهما إلى أن دخل عليهم مجموعة من البدى جارد، وقاموا بخطف فريدة وجودى ونقلهم بواسطة سيارة إسعاف حتى لا يشعر أحد بهم.

هانى سلامة يتقدم باستقالته ويطلق الرصاص على مهند حسني

وتقدم المستشار يحيي «هاني سلامة» بطلب استقاله من منصبه وعندما يعترض رئيسه يوضح له أنه مشتت وغير متزن بسبب الظروف التى يمر بها، فمن الممكن أن يقوم بأمر خطأ مخالف لمعايير وظيفته ومبادئها نتاج عدم ثقته فى كل من حوله بعد الأمور التى تعرض لها مؤخرا.

ومن ثم يذهب حسام «مهند حسنى» شقيق نور «رحمة حسن» خلال الأحداث لڤيلا يوسف المالكي في نفس الوقت التي تذهب فيه هناك مريم المالكي «عائشة بن أحمد»، و يحيى «هاني سلامة» ليبحث كلا منهم وراء مقتل الشخص الذى يخصه، ليصطدم بأحد رجال يوسف المالكى ويدخل «يحيى» فى الوقت المناسب لفض الاشتباك ويطلق النار لفض الاشتباك وحماية عائشة بن أحمد، لتأتى الرصاصة بمهند حسنى؛ لتنتهى الحلقة للقطة مليئة بالإثارة والتشويق خاصة بعد إلقاء القبض على المستشار يحيى عز الدين.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كلا منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط ويتم من خلاله مناقشة أحد الملفات السرية لتصل للجمهور بشكل مبسط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا عام 2013، ويشارك خلالها نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.