الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يونيسف» تحذر من أزمة غذاء تطال الأطفال فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يونيسف
يونيسف

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مخاطر سوء تغذية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والوباء وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومن المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة كبيرة".

وأضافت أن "العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك"، لافتة إلى أن "بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضررت بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزمًا".

وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع سيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وفاة أم واحدة و6 مواليد في اليمن كل ساعتين، نتيجة مضاعفات الحمل والولادة.

وقالت المنظمة، في بيان لها: "إنه أكثر من أربع سنوات من النزاع المسلح في اليمن، أدت إلى تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة".

ونوهت المنظمة إلى أن الأمهات والرضّع من بين أكثر الفئات ضعفًا في اليمن "في كل ساعتين تموت أم وستة مواليد بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة".

وأوضحت أن الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام، مشيرة إلى أن 51% من جميع المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المنشآت العاملة من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين.

ولفتت إلى أنه لا يزال الصراع الوحشي في اليمن يحـرم الأطفال من حقهم في الحياة، وللناجيـن منهـم، الحصول علـى أفضل رعاية صحية ممكنة.

وتابعت أنه وفقًا لحسابات النساء اللائي تمت مقابلتهن في دراسة نوعية مستمرة حول الخدمات الصحية في محافظات صنعاء وتعز وعدن ، فإن الولادات المنزلية في ارتفاع أيضًا.

الشرق الأوسط اطفال ازمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأطفال أفريقيا شمال أفريقيا لشرق الأوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب