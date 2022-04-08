الكونجرس الأمريكى يصوت على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعة مع روسيا

صوت الكونجرس الأمريكي على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي ينطبق أيضًا على بيلاروسيا، والذي يمكن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، مساء الخميس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يجب تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها ضد أوكرانيا، على حد قوله.