الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكى يصوت على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعة مع روسيا

الكونجرس
الكونجرس

 صوت الكونجرس الأمريكي على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذي ينطبق أيضًا على بيلاروسيا، والذي يمكن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة في التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، مساء الخميس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يجب تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها ضد أوكرانيا، على حد قوله.

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