الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تجدد دعم الأشقاء الليبيين لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلاده الثابت "للأشقاء الليبيين" في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا نجلاء المنقوش التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجانبان تناولا، بهذه المناسبة، علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية.

 

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