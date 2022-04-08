مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسله «دايمًا عامر»

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل دايمًا عامر من بطولة مصطفى شعبان، وإخراج مجدي الهواري، وقد تصدرت الحلقة التريند فور عرضها، والمسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

مسلسل دايما عامر



ونالت الحلقة وقت عرضها العديد من ردود الأفعال الإيجابية لدى المشاهدين، حيث احتوت على مواقف كوميدية عديدة، وتم التعرف على شخصية مصطفى شعبان في المسلسل، وهو مستر عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، وأشاد الكثيرون بتميز مصطفى شعبان وقدرته على تغيير جلده.

ويتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

ومسلسل “دايمًا عامر” من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمدعبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.



وظهر مصطفى شعبان وهو يواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي، بعد حدوث خطأ وتشابه في الأسماء مع الدكتور عامر عبد الرازق الدكتور في الجامعة الأمريكية، بينما يكون الفنان مصطفي شعبان –عامر- حاصل على معهد خدمة اجتماعية،وذلك في مدرسة رؤية، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة أما المدرسون فيجسدون أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال االشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.