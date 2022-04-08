«العائدون» الحلقة 6| «هرب من أرض الخلافة».. داعش تطبق حد الردة وتنفذ إعدام علني

العائدون

وحشية شديدة أظهرتها الحلقة السادسة من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل، عن تنظيم داعش المتطرف وتطبيقه لحد الردة على المنتمين له، وتنصيبه لنفسه حاكمًا باسم الدين، حيث أظهرت المشاهد الأولى على أحد الخارجين عن ولايته وهروبه ما يسمى أرض الخلافة.

ويعتبر حد الردة أحد الأفعال الوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش المتطرف على المنتمين له في حال خروجهم عن التنظيم، ففي العام ٢٠٢٠ أعلن تنظيم داعش إعدام أحد أبناء الأقلية الإسماعيلية في سوريا بتهمة الردة.

وأضاف التنظيم المتطرف في بيان بثته مواقع إلكترونية جهادية أن "شرطة داعش في ولاية حمص أقامت حد الردة بحق إسماعيلي مرتد وتم تنفيذ الحد تمت أمام جمع من المسلمين".

ويتلذذ التنظيم في إظهار وحشيته حيث نشر وقتها صورًا للعملية تظهر إحداها الضحية الذي لم يكشف عن اسمه وهو جاثٍ، في حين يلوح الجلاد بالسيف فوق رأسه، إلى جانب صور متعددة للجثة مكتوب عليها: "هذا جزاء كل مرتد".

ومن قبلها في العام ٢٠١٩، أعدم داعش 12 رجلًا وامرأة، وجه إليهم اتهامات مختلفة، منها الردة والتخابر والزنا، وكانت الردة من نصيب رجلين من بلدة "القورية"، بمحافظة "دير الزور" حيث قام بقطع رأسيهما بالسيف، بتهمة الردة، وتمت تلك الإعدامات جميعها بقطع الرأس، وفصلها عن أجسادهم، أمام تجمهر عدد من المواطنين.

وفي العام ٢٠١٤، بث تنظيم داعش الإرهابي، فيديو مصور لأحد عمليات الردة في مدينة منبج على "حسين البنشي" بتهمة أنه عنصر في خلية كانت تستهدف التنظيم، كما كان يخطط لاغتيال منتمي التنظيم إلى جانب إقامة ذات الحد على ٤ آخرين.