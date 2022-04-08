الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون

«العائدون» الحلقة 6| «هرب من أرض الخلافة».. داعش تطبق حد الردة وتنفذ إعدام علني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وحشية شديدة أظهرتها الحلقة السادسة من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل، عن تنظيم داعش المتطرف وتطبيقه لحد الردة على المنتمين له، وتنصيبه لنفسه حاكمًا باسم الدين، حيث أظهرت المشاهد الأولى على أحد الخارجين عن ولايته وهروبه ما يسمى أرض الخلافة.

ويعتبر حد الردة أحد الأفعال الوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش المتطرف على المنتمين له في حال خروجهم عن التنظيم، ففي العام ٢٠٢٠ أعلن تنظيم داعش إعدام أحد أبناء الأقلية الإسماعيلية في سوريا بتهمة الردة.

وأضاف التنظيم المتطرف في بيان بثته مواقع إلكترونية جهادية أن "شرطة داعش في ولاية حمص أقامت حد الردة بحق إسماعيلي مرتد وتم تنفيذ الحد تمت أمام جمع من المسلمين".

ويتلذذ التنظيم في إظهار وحشيته حيث نشر وقتها صورًا للعملية تظهر إحداها الضحية الذي لم يكشف عن اسمه وهو جاثٍ، في حين يلوح الجلاد بالسيف فوق رأسه، إلى جانب صور متعددة للجثة مكتوب عليها: "هذا جزاء كل مرتد".

ومن قبلها في العام ٢٠١٩، أعدم داعش 12 رجلًا وامرأة، وجه إليهم اتهامات مختلفة، منها الردة والتخابر والزنا، وكانت الردة من نصيب رجلين من بلدة "القورية"، بمحافظة "دير الزور" حيث قام بقطع رأسيهما بالسيف، بتهمة الردة، وتمت تلك الإعدامات جميعها بقطع الرأس، وفصلها عن أجسادهم، أمام تجمهر عدد من المواطنين.

وفي العام ٢٠١٤، بث تنظيم داعش الإرهابي، فيديو مصور لأحد عمليات الردة في مدينة منبج على "حسين البنشي" بتهمة أنه عنصر في خلية كانت تستهدف التنظيم، كما كان يخطط لاغتيال منتمي التنظيم إلى جانب إقامة ذات الحد على ٤ آخرين.

الحلقة السادسة العائدون مسلسل داعش الردة الوحشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب

إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بإسرائيل