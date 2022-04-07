الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6| «بى بى سى» تدعم مظاهرات الإخوان الإرهابية

مشهد من الاختيار
مشهد من الاختيار

سلطت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3" الضوء على دعم قنوات "بي بي سي" مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية التي طالبت باستمرار حُكم المعزول محمد مرسي.

ووثَّقت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3"، مجموعة من الفيديوهات التي أذاعتها قنوات بي بي سي ودعمها للمظاهرات الإرهابية، دون إظهار المليونية الشعبية التي خرج فيها الشعب المصري لرفض القوانين الدستورية التي فرضها الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية ضمن إعلانه الدستور الجديد، بهدف التحكم في إدارة شؤون البلاد والمواطنين.

 

مسلسل الاختيار

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

 

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 عرض مسلسل الاختيار3 حلقة الاختيار٣ مسلسل الاختيار3 مسلسل الاختيار3- القرار الاختيار3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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