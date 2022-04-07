الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 6| للمرة الثانية.. فاتن تهاجم القانون: «طايح في الستات بالكرباج»

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “فاتن أمل حربي”، بطولة النجمة نيللي كريم مجموعة من المشاهد والأحداث الهامة، حيث ظهرت فاتن التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم وهي تتهور للمرة الثانية في المحكمة، مؤكدة رغبتها في رفع قضية لتعديل القانون.

وأوضحت فاتن أن زوجها طردها من المنزل وباع عفش المنزل ويمتنع عن دفع مصاريف المدرسة والنفقة، لافتة إلى أنها سيدة حاضنة ، واستنكرت طلب طليقها برؤية أولاده.

وقال القاضي إن المحكمة بصدد قضية محددة، قبل أن يُصدر حكمًا بالتأجيل، الأمر الذي أثار غضب فاتن قائلًة:" قانون ظالم وطايح في الستات بالكرباج، مينفعش نلغيه أو نغيره؟"

عن مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل "فاتن أمل حربي" من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل ومن إنتاج العدل جروب.

 

مسلسل فاتن “فاتن أمل حربي أبطال مسلسل فاتن أمل حربي نيللي كريم قانون الأحوال الشخصية

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وائل لطفي

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