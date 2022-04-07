«أنا البروفيسير يلا».. مصطفى شعبان يواصل مفاجآته الدرامية بـ«دايمًا عامر»

صاحب الضحكة، والطلة الخفيفة، يضحكك ويبكيك، يدخل القلوب ويستهدف كل الأعمار، النجم مصطفى شعبان، نجح في موسم الدراما الرمضانية 2022، في تقديم وجبة درامية هائلة في مسلسله الجديد «دايما عامر» تجمع بين مواصفات العمل الفني صاحب الرسالة والوجبة الترفيهية التي ينتظر الجمهور.

وخلال الحلقات الأولى من مسلسل “دايما عامر”، نجح الفنان مصطفى شعبان في تصدر التريند مع كل حلقة جديدة تُعرض من المسلسل لينجح في الحفاظ على مكانته التي اكتسبها خلال السنوات الماضية بين جمهوره بأعماله المختلفة الخارجة عن السياق التقليدي.

وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، اعتاد مصطفى شعبان على تقديم التراجيديا واللون الشعبي من خلال مسلسلات “أيوب" و"أبو جبل" و"ملوك الجدعنة”، ليخرج عن ذلك السياق ويُقدم هذا العام شخصية "عامر عبد الرازق" خريج الخدمة الاجتماعية وصاحب شركة الشحن عن طريق الموتوسيكلات في المنطقة الشعبية لدكتور عامر رئيس قسم التربية والصحة النفسية بالجامعة الأمريكية.

مصطفى شعبان نجح بأسلوب الفهلوة وخفة الظل في الانتصار خلال جولاته الاولى في المدرسة مع لجنة الوزارة وعصابة الطلاب وكانت جملته الشهيرة «أنا البروفيسير يلا» جملة الحلقات الأولى بلا منافس، ضمن حلقات مسلسل “دايمًا عامر”.

وعلى مدار 6 حلقات من عمر المسلسل،ناقش “شعبان” قضايا التعليم بشكل كوميدي واجتماعي وليس بشكل أكاديمي ثابت كما قدم من قبل، ووضع شعبان في خطته إظهار “مصر الحلوة” ليكون المسلسل جامع بين الرسائل والجمال، تجديد شعبان هذا العام جعله في منطقة مختلفة ينافس بها نفسه فقط فعمل أصبح مصنفا اجتماعيا كوميديا وليس لونا واحد، وخلال الحلقات القادمة يدخل الرومانسية والأكشن ليصبح مستر عامر صاحب «الإكسترا مهارات».. مستر عامر يجعله عامر ودايما عامر.