ملخص الحلقة 6 من مسلسل يوتيرن

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “يوتيرن” عددا من الأحداث المتصاعدة، وفي السطور التالية نشير إلى أبرز الأحداث التي وردت بحلقة اليوم.

البداية جاءت عندما ذهبت يارا، والتي تلعب دورها ريهام حجاج، برفقة خالد، ابن خالتها، والذي يلعب دوره كريم قاسم، إلى المستشفى بعدما تعرض الأخير للضرب من قبل الشخص الذي يقوم بابتزازهم، بعدما تطاول عليه بالسب نتيجة طلب مبلغ مبالغ فيه لكي تسيطر على جريمتهم، وهي قتل سيدة عن طريق الخطأ في حادث سير، وفي المستشفى قرر الطبيب المعالج فتح محضر لوجود شبه جنائية في الحادث لكن خالد رفض ذلك، وعلى الرغم من رفض خالد لإجراء المحضر فوجئ بالشخص الذي اعتدى عليه بالضرب هو من يقوم بتحرير محضر ضده.

ومن ناحية أخرى نما إلى علم والد يارا، والذي يلعب دوره الفنان توفيق عبد الحميد، تفاصيل ما حدث بعدما ذهب إلى ابنته في منزل الزوجية ليخبرها أنه يشعر بأن هناك مشكلة كبيرة متورطة فيها لتؤكد له شعوره وتخبره بتفاصيل الحادث مع التأكيد على ألا يعرق زوجها شيء مما جرى.

زوج يارا، التقى أميرة في مكتبه، وهي زوجة شقيق يارا، وحاولت الإيقاع بينهما عن طريق إخبار يارا لزوجها أنها معها في حين ذهب إليه لكي يقوم بالاتصال بزوجته وتخبره بأنها معها في حين أن أميره أمامه مما يتسبب في مشاكل كبيرة بينهم لأنها كانت برفقة خالد في محاولة لحل الأزمة التي وقعوا فيها معا ولا تريد أن يعرف عنها أحد، لكن الوقيعة هذه المرة لم تتم، حيث قالت أنها تركتها بالفعل.

أما موني والدة يارا فذهبت إلى شقيقتها لتخربها بأنها تشعر بأن هناك سر كبير بين زوجها وابنتها، وأن هذا السر له علاقة بنجلها خالد، في حين تشككت الأخت من أن يكون لنجلها أي علاقة بالموضوع ولكن عادت موني وأكدت لها ذلك، وانتهت الحلقة باتصال من الشخص البلطجي يؤكد أنه لن يتنازل عن طلباته.