«الاختيار 3»| «عزل النائب العام وحصار المحكمة الدستورية» الأبرز.. أزمات الإخوان الإرهابية مع القضاة

واصل مسلسل «الاختيار 3» تناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

ونرصد خلال التقرير التالي تفاصيل تدخل مرسي وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في شئون السلطة القضائية بداية من إقالة النائب العام وحصار دار القضاء والمحكمة الدستورية.

إقالة النائب العام

في 22 نوفمبر 2012، أصدر المعزول محمد مرسى قرارا بإقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، الذي يحظر عزل القضاة أو النائب العام حفاظا على استقلالهم.

إعلان دستوري مكمل

كما أصدر في ذلك التوقيت إعلانا دستوريا نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المستشار عبد المجيد محمود يرفض الاقالة

ووقتها رفض المستشار عبد المجيد التنفيذ وأعلن تمسكه بموقعه الوظيفي ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها قانون السلطة القضائية لجميع رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها بحسب تصريحات سابقة له.

وفي 23 نوفمبر 2012، قدم المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد "حينها"، والمستشاران مصطفى سليمان وعلى الهوارى، المحاميان العامان لنيابتى استئناف القاهرة والأموال العامة العليا، طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة، والعودة إلى منصة القضاء، ليتوالى فى أعقاب ذلك خروج نحو 40 محاميا عاما ورئيس نيابة من مناصبهم بناء على طلبات بالعودة إلى القضاء، احتجاجا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود.

نادي القضاة يرفض التدخل في الشئون القضائية

وعقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتي تزامنت مع قيام المستشار عبد المجيد دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طعن فيها على قرارعزله من منصبه، مستندا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذى يمنع إقالة النائب العام من منصبه، ونظم بعدها 400 عضو بالنيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى احتجاجا على عزل عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله وأعلنون الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام.

حصار الدستورية لمدة 18 يوما

وفي ديسمبر 2012 عندما أعلنت المحكمة الدستورية عن تحديد جلساتها لنظر الطعون المقدمة على تشكيل المحكمة التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى من الطعن عليه.

وحينها أصدر صفوت حجازي الإشارة للاحتشاد أمام مقر المحكمة بمنطقة المعادي وغلق الطريق وافتراش الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم القضية بمنعهم من الدخول والهتاف المعادى للمحكمة وأعضائها.

فيما أعلن المستشار ماهر البحيري، تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، نظرا للدواعى الأمنية التي تحيط بالمحكمة، بعد قيام الإرهابيين بمنع دخول قضاتها لعقد الجلسات.

ووصفت المحكمة هذا اليوم بأنه يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، وسجلت ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار، بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق، واصطناع أزمات مع القضاة توم عن مشاعر من الحقد والكرة ومحاولة الانتقام لممارسة مهام عملهم.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

